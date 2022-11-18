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台股漲逾百點拉回震盪 力守站穩半年線

2022/11/18 10:58（11/18 11:18 更新）
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台股18日一度上漲134點後回檔到平盤附近震盪，力守站穩半年線14523點。（中央社檔案照片）
台股18日一度上漲134點後回檔到平盤附近震盪，力守站穩半年線14523點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美聯準會官員再釋鷹派言論，台股一度上漲134點後回檔到平盤附近震盪，力守站穩半年線14523點。法人表示，後續外資及投信籌碼動向以及美聯準會升息腳步，將是盤面焦點。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鷹派言論，美股走勢震盪，台股早盤走高，最高來到14669.98點，上漲134.75點，盤中電子股回檔修正、金融翻黑，大盤拉回至平盤附近震盪，力拚站穩半年線約14524點。

到10時33分，台股加權指數來到14558.88點，上漲23.65點，漲幅0.16%，成交值來到新台幣1244.87億元，其中電子股盤中小漲0.48%，金融股下跌0.59%，航運股小漲0.01%。

權王台積電早盤走揚，漲幅一度達1.85%，盤中回檔股價力守490元， 聯發科盤中力守平盤725元，聯電漲幅收斂，面板雙虎友達、群創盤中跌幅擴大。

本土證券法人指出，台股來到半年線附近後，高檔調節及解套壓力浮現，盤勢震盪，指數仍穩守5日均線約14464點之上，後續外資及投信籌碼動向以及美國聯準會升息腳步，將是盤面焦點。（編輯：張均懋）1111118

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