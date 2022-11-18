股債震盪影響股利？中信金評估明年仍有能力發放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北18日電）主要國家央行快速升息，衝擊股債市表現，中信金表示，雖然9月底未實現損失有新台幣800到900億元，但歷年也有累積未分配盈餘1000多億元，評估明年仍有能力發放股利，年底結算再跟金管會溝通。

中信金控今天線上舉行第3季法人說明會，由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。

中信金控自結前3季累計稅後盈餘為321.86億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為11.95%，稅後資產報酬率（ROA）為0.6%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.6元。

陳佳文表示，市場擔心債券市場、股票市場下跌，帳上OCI（其他綜合損益）可能會有不少評價損失，到9月底評價損失約800億到900億元，雖然有些部位已經搬到AC（攤銷後成本），但金管會也說搬到AC部位的損失也不能發放股利，雖然稅後純益還是有300多億元。

陳佳文解釋，中信金歷年累積的未分配盈餘還有1000多億元，以及部分是資本公積，根據法規都可以當作股利發放，還是有發放股利能力，但要發多少還要詳細核算，並跟金管會溝通。

陳佳文評估，銀行今年獲利應該會創歷史新高，預期主要股利來源還是來自子公司銀行本身，人壽今年應該無法上繳股利。中信金希望維持穩定的股利發放，目前評估應該有能力發放，但還要等年底再做結算。

展望金控明年營運狀況，市場關注利率狂升會不會影響放款動能。陳佳文表示，明年看好大中華區、東南亞與日本，日本沒升息，漸漸解封後經濟會逐漸好轉，東南亞因為地緣政治、供應鏈重組，這幾年外資投資比重上升很快，中國今年仍採取清零政策，預期中國明年經濟應該會好一點。銀行明年獲利動能看好，有機會繼續創高，保險則應該可以持平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳佳文表示，明年最大成長動能仍來自銀行，加上中信銀的外幣活存是全台最大的，利差擴大還是靠外幣活存，營運周轉金不會隨著利率上升調升成本。銀行今年存放款基礎也不斷成長，評估明年仍可穩定增加。

媒體關注中國爛尾樓風險影響，陳佳文表示，爛尾樓風險是指房子蓋到一半蓋不下去產生的損失，中信銀基本上建築貸款在台灣做比較多，目前餘額約800億到900億元，台灣看起來很穩健，營建貸款也以大台北地區為主要市場。中國總放款餘額約新台幣620億元，部位相對很小，對中國建商沒有任何授信，爛尾樓風險比較不是問題。（編輯：楊蘭軒）1111118