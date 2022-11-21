三大法人同步賣超 外資調節航運、布局金融股
2022/11/21 18:39
（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天量縮震盪，失守14500點關卡。三大法人同步賣超，其中外資及陸資賣超17.73億元，調節與原物料相關的個股、航運股等，並買超金融股。
台股今天漲多量縮整理，指數在14500點上下震盪逾百點，終場下跌55.6點，收在14449.39點，14500關卡失守，成交金額1770.34億元，量能寫下11月4日以來低點，台積電翻黑下跌逾1%。
三大法人同步賣超，合計賣超42.11億元。其中，自營商賣超19.19億元，投信賣超5.19億元，外資及陸資賣超17.73億元。
觀察外資賣超前10名個股，第1名為元大台灣50反1，賣超逾1.7萬張，其他依序為華新、華航、台泥、鴻海、友達、長榮航、元大滬深300正2、三商壽、陽明；顯示外資出脫反向避險類的ETF，並調節原物料股、航運股等。
外資買超方面，第1名為期元大S&P原油反1，買超逾1.8萬張，後面依序為台企銀、中鋼、開發金、元大金、兆豐金、聯電、台玻、國泰金、南亞；顯示外資相當青睞金融股。（編輯：楊蘭軒）1111121
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