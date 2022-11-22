DRAM下半年旺季不旺 研調：全年恐下滑18%

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（中央社記者張建中新竹22日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）市場下半年恐將旺季不旺，研調機構IC Insights預期，下半年DRAM營收恐將較上半年驟減40%，全年DRAM營收將下滑18%。

IC Insights表示，在系統廠因應年底銷售旺季積極備貨，下半年往往是DRAM市場的旺季，不過，今年下半年DRAM市場恐將旺季不旺。

IC Insights指出，經濟疲軟和高通膨減緩全球個人電腦、智慧手機及其他消費電子產品需求，連帶影響DRAM需求下滑，預期今年下半年DRAM營收恐將滑落至293億美元，較上半年的490億美元大幅減少40%。

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IC Insights表示，3大DRAM廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）普遍認為，通膨削弱了消費者非必需的支出，加上庫存水位過高，DRAM市場無可避免進行調整。

觀察過去30年發展軌跡，IC Insights指出，DRAM市場具有波動劇烈特性，有驚人的成長和毀滅性崩潰，如2019年DRAM營收下滑37%，2021年增加42%，2022年恐將下降18%，DRAM供應商數量也從30年前的25家，減少至目前的3家主要供應商。（編輯：郭無患）1111122