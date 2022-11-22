雙鴻：2023是液冷散熱元年 伺服器成長上看4成

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（中央社記者吳家豪台北22日電）散熱模組廠雙鴻今天召開法人說明會，董事長林育申表示，2023年應該是液冷散熱元年，幾乎所有客戶都在測試相關產品；雙鴻伺服器產品今年成長40%，彌補筆電旺季不旺，等到新平台推出，明年伺服器出貨有望成長30%至40%。

展望2023年，雙鴻預估主要成長動能來自伺服器，營收占比將上看30%；明年全年集團營收有望年增雙位數百分比，毛利率將優於今年。

雙鴻累計今年前3季營收約104.29億元，年增3%，主因伺服器及筆電出貨量與價格均成長；由於伺服器等高毛利產品占比提高，前3季毛利率年增1個百分點至19%；稅後淨利10.83億元，年增40%；每股盈餘12.31元。

以產品營收占比來看，今年前3季筆記型電腦和桌上型電腦占44%，顯示卡和電競占27%，伺服器占22%，智慧手機占4%，其他占3%。

林育申指出，今年以來確實有很多「黑天鵝」事件出現，雙鴻還是挺過來，繳出「還可以」的成績，前3季每股盈餘達12.31元。經過這2年疫情，整個產業還是繼續往前走，每次在大環境不好時，總會有新科技推出，雙鴻所有產品都往更高階走。

林育申認為，2023年應該是液冷散熱元年，幾乎所有客戶都在測試相關產品，是未來幾年散熱產業比較大的變化，希望未來雙鴻在資料中心液冷散熱產品的市占率能達到30%至40%。

回顧今年市況，林育申表示，消費型筆電「很慘」，出現旺季不旺，產業第4季庫存已在下降，商用筆電表現相對較好，顯示卡和電競產品也在去化庫存。

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他說，雙鴻伺服器產品今年成長蠻多，出貨量年增約40%，部分彌補筆電旺季不旺的情形。隨著英特爾（Intel）、超微（AMD）等新平台推出，預期明年伺服器產品出貨量仍有機會年增30%至40%。

車用產品方面，雙鴻自駕系統產品今年開始小量出貨，明年出貨會增加一些，看好市場蓬勃發展。林育申也提到，由於華為被迫停掉高階手機，市場供過於求，雙鴻慢慢淡出智慧手機，只做一些高階產品。（編輯：楊凱翔）1111122