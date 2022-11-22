聯成：中國新能源車崛起 PVC下一波成長動能

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（中央社記者賴言曦台北22日電）聯成化學科技公司今天召開法人說明會，經營團隊表示，中國清零政策若鬆綁，PVC（聚氯乙烯）需求將回升，因此明年市況有望好過今年下半年，另隨著中國新能源車產業崛起，相關應用有望將成為PVC下一波成長動能。

聯成以中國為主要市場，今年前3季在全球區域市場銷量占比的前3名地區為中國87.4%、東南亞及南亞6.2%及台灣2.9%；可塑劑占營收比例70%，PVC占15%，酸酐占9%。

聯成原料採購資深副總經理畢淑蒨指出，上海封城導致聯成7、8月獲利損失不小，主要是封控來得太急，庫存去化困難，目前公司庫存原料已經從20幾萬噸消化到現在剩下約13萬噸，未來也會調整庫存策略，目標原料加成品庫存量維持在15至20天。

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展望明年PVC及可塑劑的供需情況，畢淑蒨表示，受歐美通膨及中國動態清零政策影響，PVC行情從今年中起開始滑落，需求降到5成左右，市場認為，明年3月後，中國官方有望鬆綁清零政策，屆時需求有望回溫，明年市況應會優於今年下半年。

有法人關心，隨著全球防疫模式逐漸改變，原先推動PVC成長的手套需求萎縮，未來何種應用將成為下一波推動PVC成長的動能。畢淑蒨對此指出，目前觀察到中國新能源汽車產業迅速發展，相關產業對可塑劑、PVC需求有增加的趨勢，預料汽車行業在PVC相關的成長，會超出其他產業。（編輯：楊凱翔）1111122