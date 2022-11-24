亞力看好電動車充電設備 電網開關切入印尼市場

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電機廠亞力鎖定重電和電機器材、綠能儲能、軌道工業與電動車3大市場應用，看好電動巴士充電儲能設備需求，已研發電動車直流快充充電樁，明年將推出中大型太陽能電場用產品，電網開關產品已開拓印尼市場。

亞力下午將舉行線上法人說明會，據簡報資料，亞力指出，強韌電網相關設備、雲端資料中心/5G/6G機房電源保護、半導體和光電等高科技產業建廠、軌道工業，以及石化、鋼鐵等公共工程需求持續穩健。

強韌電網方面，亞力指出，近年及未來10年，配合台電電網強韌計畫，開發配電（饋線）自動化開關產品，每年取得台電及東南亞約新台幣10億元以上訂單，其中亭置式開關手動二路開關產品，在東南亞具潛力，已經開拓印尼市場。

太陽光電變流器及光電工程方面，亞力指出，政府推動太陽光電政策，將逐年帶動營業額高成長。

關於軌道工業，亞力表示，軌道用架空懸臂支持裝置及安裝工程目前正施工案件包括彰化段和宜蘭段及安坑輕軌等，近年已取得台鐵及新北捷運局等30多億元訂單。

電動車方面，亞力看好未來10年電動大巴士需求大幅成長，同時帶動充電設備及儲能設備需求；此外，亞力已自主研發符合電動車充電需求的160kW直流快充充電樁，也代理西班牙生產品牌Wall Box交流慢充充電樁。

關於智慧電網，亞力表示，已具配電智慧化設備自行偵測、隔離、保護、重置、復電以及電力監控系統整合能力。

展望未來市場，在重電和電機器材，亞力表示，配合政府電網強韌計畫，布局智慧化、節能化方向，整合電力監控系統（SCADA）與電機產品。

在綠能和儲能，亞力指出，持續布局太陽能光電變流器及太陽能發電系統、離岸風力陸地變電所建置工程以及微電網儲能系統建置。

亞力表示，配合政府政策中容量以上新產品陸續開發完成，預計明年將推出110kW以上大容量產品，適合中大型太陽能電場。

在軌道工業和電動車，亞力表示，持續強化軌道號誌、場站設備、電車線（OCS）以及相關充電設備。

亞力前3季合併營收52.54億元，較去年同期40.2億元成長30.6%，前3季累計獲利4.03億元，已賺贏歷年全年，較去年同期2.85億元增加41%，前3季每股基本純益1.7元。

亞力主要生產基地在台灣新莊廠、楊梅廠和汐止廠，海外子公司位於歐洲、南非、新加坡、中國青島等，在台灣轉投資事業包括不斷電系統、工程承攬、半導體離子注入設備、氣體絕緣開關（GIS）以及電動巴士等。

從產品組合來看，前3季配電盤占亞力整體業績比重約28.7%，變壓器占比約12.9%，電子電力/通訊電源占比約23.9%，機電工程占比約16.5%，輸配電器材占比約9.3%。（編輯：張均懋）1111124