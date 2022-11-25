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研調：2023年全球晶圓代工營收恐負成長

2022/11/25 13:14
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）研調機構DIGITIMES今天預期，明年下半年手機、筆電、伺服器3大供應鏈景氣邁向正常化，不過受全球經濟前景不佳與地緣政治不確定影響，明年全球晶圓代工營收恐陷負成長。

DIGITIMES今天舉辦科技大勢2023論壇活動，在中午媒體交流會中，DIGITIMES研究中心總監黃銘章預估，明年因應產能備援及新事業需要，電子製造業積極擴大生產據點布局，全球手機和筆記型電腦供應鏈朝向China+N發展，印度和越南市場成為焦點。

展望景氣，黃銘章預估，隨著俄羅斯與烏克蘭戰事、能源價格變動等影響因素降低，美國通膨預期趨緩，預估明年第3季至第4季，手機、筆電、伺服器3大供應鏈景氣邁向正常化，台廠3大供應鏈景氣展望以伺服器最佳。

不過，觀察半導體供應鏈，DIGITIMES預估，明年全球晶圓代工營收恐陷負成長，儘管明年終端產品出貨趨穩，但晶片未必重啟拉貨，全球經濟前景不佳與地緣政治的不確定性，將是明年台灣晶圓代工表現的變數。

觀察電動車趨勢，DIGITIMES指出，電動車成長帶動動力電池將呈現倍數成長，促使動力電池廠積極擴充產能，電池材料供不應求，將是明年電動車產業的樣貌。（編輯：張均懋）1111125

#黃銘章
#晶圓代工
#半導體
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