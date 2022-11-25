外資賣超0.75億元 大砍電子股

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（中央社記者張建中台北25日電）台股今天震盪小跌5.49點，外資小幅賣超新台幣0.75億元，賣超前10名以電子股居多，有鴻海等9檔。

九合一選舉投票倒數計時，台股今天在平盤附近震盪，指數收在14778.51點，小跌5.49點，成交值2308.77億元。

三大法人今天合計賣超45.57億元，其中，外資及陸資賣超0.75億元；自營商賣超55.26億元，連續第6個交易日賣超；投信買超10.44億元，連續第3個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以電子股居多，有鴻海、友達、欣興、台積電、威盛、廣達、中磊、瑞昱及光寶科。

威盛、廣達、瑞昱及光寶科受外資賣超影響，股價同步滑落，其中，威盛及瑞昱股價跌幅逾3%。台積電及中磊不畏外資賣超，股價分別上揚2元及1.6元。

外資今天大舉買超元大台灣50反1最多，逾6萬張。其餘買超前10名還有永豐金、華新、富邦台灣加權反1、群創、飛宏、陽明、第一金、四維航及元大台灣50。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前市場氣氛趨於樂觀，不過投資人後續仍須留意新台幣匯率走勢、外資動向、國際股市變化與美國升息動向等。（編輯：趙蔚蘭）1111125