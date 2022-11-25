更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

外資賣超0.75億元 大砍電子股

2022/11/25 16:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北25日電）台股今天震盪小跌5.49點，外資小幅賣超新台幣0.75億元，賣超前10名以電子股居多，有鴻海等9檔。

九合一選舉投票倒數計時，台股今天在平盤附近震盪，指數收在14778.51點，小跌5.49點，成交值2308.77億元。

三大法人今天合計賣超45.57億元，其中，外資及陸資賣超0.75億元；自營商賣超55.26億元，連續第6個交易日賣超；投信買超10.44億元，連續第3個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以電子股居多，有鴻海、友達、欣興、台積電、威盛、廣達、中磊、瑞昱及光寶科。

威盛、廣達、瑞昱及光寶科受外資賣超影響，股價同步滑落，其中，威盛及瑞昱股價跌幅逾3%。台積電及中磊不畏外資賣超，股價分別上揚2元及1.6元。

外資今天大舉買超元大台灣50反1最多，逾6萬張。其餘買超前10名還有永豐金、華新、富邦台灣加權反1、群創、飛宏、陽明、第一金、四維航及元大台灣50。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前市場氣氛趨於樂觀，不過投資人後續仍須留意新台幣匯率走勢、外資動向、國際股市變化與美國升息動向等。（編輯：趙蔚蘭）1111125

#威盛
#瑞昱
#廣達
簡伯儀
台股量縮震盪 法人：市場靜待FOMC紀錄出爐 權值股熄火 台股翻黑失守14500點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股45.57億元