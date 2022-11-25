富邦金估央行12月升半碼 明年經濟成長率2.3%至2.5%

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（中央社記者謝方娪台北25日電）全球主要央行今年進入升息循環，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，全球主要央行緊縮貨幣政策明年上半年都會逐漸接近尾聲，明年市場須留意主要國家經濟下行速度等3大風險。

同時，富邦金預測台灣央行將在今年12月再升息半碼（0.125個百分點），另受到地緣政治及企業去化庫存影響，明年台灣出口及投資恐受影響，但隨防疫政策鬆綁，民間消費可望恢復活力，富邦金估明年台灣經濟成長率可維持在2.3%至2.5%區間。

富邦金今天舉行第3季法人說明會，羅瑋於法說會後接受媒體採訪表示，現在可看到有些提早升息的國家，已連續2、3次利率決策會議按兵不動，隨通膨壓力減緩，基本上全世界央行緊縮貨幣政策都會在明年上半年逐漸接近尾聲。

展望明年全球經濟前景，羅瑋示警須留意3大風險，第一個風險是主要國家經濟下行速度，羅瑋表示，全球前10大經濟體占全球GDP將近2/3，不過10個國家中，目前僅美國及加拿大表現相對穩健。

羅瑋指出，英國及韓國狀況不是太理想，德國、法國及義大利則受到俄烏戰爭影響，面臨能源價格上揚風險，中國、日本及印度也都有各自因素，影響後續表現。

羅瑋說，在這樣的情況下，市場要留意主要國家經濟下行速度，若情況進一步惡化，對全球展望會是比較不利的因素。

第二個風險是主要央行貨幣政策動向，必須注意各國在今年激進升息後，是否能有效控制通膨，以及大幅升息後，對金融市場及實體經濟造成的影響到底會有多嚴重。

第三個風險是金融市場流動性的衍生效應，羅瑋指出，今年是2001年以來首次發生股債市同步下跌，整體金融機構流動性面臨逐漸惡化的情形，明年是否能獲得適度改善，是必須留意的焦點。

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至於強勢美元何時可能登頂，羅瑋認為，第一個觀察時間點是今年12月中旬的FOMC會議，若此次利率點陣圖相對9月調升、但調升幅度稍微和緩且2024年可能下降的話，此波強勢美元高點可能會在12月展現。

另一個更精準的觀察時間點是明年3月的FOMC會議，羅瑋表示，美國經歷今年強勢升息後，明年2、3月可能會各升息2碼，若屆時美國利率水準有望停在4.75%至5%位置，此波強勢美元大概就會告一段落，後續若全球經濟維持穩定增長態勢，資金就會開始轉往非美貨幣。（編輯：楊凱翔）1111125