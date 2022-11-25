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熱錢回流 新台幣爆量強漲收30.905元創兩個半月新高

2022/11/25 17:49（11/25 18:05 更新）
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新台幣兌美元25日收盤收再30.905元，強升1.22角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元25日收盤收再30.905元，強升1.22角。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國聯準會放鴿，振奮金融市場信心，熱錢持續湧入，助長新台幣升值氣焰，今天強漲1.22角，收盤收在30.905元，重返30元價位，創兩個半月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出20.875億美元的大量。

美國聯準會釋出的會議紀錄顯示多數官員支持放緩升息步伐，態度由鷹轉鴿，激勵股市表現。

外匯交易員指出，熱錢積極匯入，帶動新台幣匯率今天以31.020元開盤後，旋即展開凌厲升勢，先是闖過31元整數大關，而後再破30.9元價位，盤中最高升抵30.836元、勁揚近2角。

不過台股震盪收小跌，未能站穩14800點關卡，外匯交易員指出，部分外資下午轉呈匯出，削弱新台幣升值力道，加上央行積極防守，台幣吐出部分升幅，終場以30.905元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值2.65角或0.86%，週線連3紅。

外匯交易員指出，只要熱錢持續流入，月底還有出口商拋匯需求支撐，新台幣應可延續升勢。（編輯：蘇志宗）1111125

#美國聯準會
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