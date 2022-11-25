房市降溫 10月房貸餘額增速連7跌探2年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央銀行公布10月房貸餘額為新台幣9兆2694億元，年增率7.6%，創下2020年9月以來、逾兩年最低增速。圖為台北市南區一景。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）央行連續升息，澆熄房市熱度，中央銀行今天公布的10月房貸餘額為新台幣9兆2694億元，年增率7.6%，不只連續7個月下跌，更創下2020年9月以來、逾兩年最低增速。

政府部會總動員，祭出一系列健全房市措施，打擊炒作歪風，加上央行今年以來3度升息，房市有感降溫，今年10月六都建物買賣移轉棟數月減6.87%，且六都全數呈現衰退。

央行官員指出，央行升息效應發酵、經濟前景不確定性攀高，加上金融市場震盪，均使買方做出購屋決策前，態度更審慎。

至於反映建商推案信心的建築貸款，10月升至3兆578億元，月增305億元，年增率則為12.18%，較9月的12.04%略為擴大。

央行官員分析，去年起，建築貸款餘額的增速逐漸放緩的大趨勢並沒有改變，近2個月年增率小幅回升，推測有2點原因，一是年底是傳統購屋旺季，業者加強促銷，資金需求增加，二是央行要求購地貸款限18個月內開工，加上金管會提高不動產授信風險權數，促銀行強化貸後管理，均讓建商必須積極推動工程進度。

另外，央行官員表示，從建物買賣移轉動數、五大銀行新增房貸以及房貸餘額等幾個數據的變化，都可看出房市降溫的態勢非常明確。（編輯：楊凱翔）1111125