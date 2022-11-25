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穆迪對台主權信用評等不變 肯定央行貨幣政策

2022/11/25 18:39
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）穆迪（Moody’s）信評公司24日發布台灣主權信用評等報告，維持主權信用評等於Aa3，展望為穩定，且報告對於台灣央行的貨幣政策表示肯定。

穆迪信評報告認為，台灣雖是易受外部衝擊的小型開放經濟體，但央行貨幣政策在維持台灣的總體經濟與金融穩定上，表現優異，彈性匯率制度有助於提升台灣面對外部衝擊的緩衝能力，充裕的外匯資產則可維持外匯市場秩序及金融市場穩定。

此外，報告也指出，台灣平均通膨率與波動度低於其他類似評級的經濟體。

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報告內容表示，台灣的銀行體系風險低，主因是銀行對批發性融資（wholesale funding）的依賴有限，且本幣存款基礎穩定；整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

報告也指出，台灣具有充裕的外匯存底且外債負擔不大，加上過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位，因此台灣的外部脆弱性風險極低。（編輯：林興盟）1111125

#台灣
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