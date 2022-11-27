台灣精準智慧醫療亮點 吸引科技巨擘主動敲門

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）疫情加速全球數位醫療轉型，台灣生技醫療也積極與科技業整合發展大健康產業。由於台灣坐擁完整醫療數據庫及創新能量，吸引包括英等爾（Intel）、微軟、甲骨文等科技巨擘主動尋求合作。

近兩年全球數位醫療投資倍數成長，去年更創下572億美元新高。根據 Grand View Research，2030全球數位醫療市場規模將達到8092億美元，複合年成長率將達到18.6%。

台灣醫療科技展起源於6年前的醫界號召，提出以醫療推動發展新觀念，串連醫療、資通訊、生醫跨域合作，打造實證場域，協助產業加速科技開發與落地應用，成為全球唯一以醫院為主體的會展，創辦3年成為國內第6大國際會展。近兩年在全球會展一片衰退的情勢下，台灣醫療科技展更連續兩年逆勢成長15%，規模來到2065展位，成為亞太最具規模醫療科技盛事。

生策會表示，2017年訂定大健康產業方向，從治療向上提升至預防醫學，把醫療列入產業發展；2018年放眼國際，引進國際資源、接軌國際舞台；2019年進一步結盟台灣ICT產業，跨界結合導入科技創新技術拓展數據應用。

2020年政府已將醫療科技及精準健康，列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。

生策會表示，如同電動車產業演化般，全球數位醫療大趨勢下，正翻動著產業樣貌，為台灣科技業提供全新市場，醫療體系機會與桃戰並存。

生策會指出，近幾年生技、醫療、科技三方結盟努力下，成果已逐步被國際看見。繼2021年半導體大廠英特爾響應加入台灣數位轉型生態圈後，包括微軟、甲骨文等國際科技巨擘都主動敲門，來台尋求與台廠策略聯盟，看中的就是台廠創新能力及醫療數據寶庫。

過去台灣領先全球，25年前便推動健保、醫療資訊數位化與電子病歷，累積寶貴的臨床與健保大數據資源，加上資通訊科技業者在人工智慧、高速電腦、雲端運算到5G通訊的科技布局，台灣醫界與資通訊跨域合作發展數位醫療具極大優勢。

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台灣醫療科技展自2021年提出打造「全球醫療數位轉型生態圈」，目標拓展國際戰略夥伴與策略聯盟，加速台灣醫療與產業串接全球科技業與國際生醫大廠開發合作，擴大打進全球供應鏈；英特爾第一時間響應，鎖定醫療AI、數位醫療、精準健康、5G與行動醫療等領域與台灣共同研發與布局全球市場。

英特爾今年也將在醫療科技展秀出與國內醫界、科技大廠的合作成果，包括與華碩投入5G慢性病居家照護系統、與佳世達開發低劑量CT肺癌AI檢測，以及串聯緯創與羅氏作為乳癌精準用藥的分析平台等。（編輯：張良知）1111127