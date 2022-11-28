明年全球經濟展望富邦金端3劇本 成長放緩機率高

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（中央社記者謝方娪台北28日電）富邦金對2023年經濟情勢預測端出3大劇本，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，現階段評估明年較有機會發生的情境是主要國家經濟成長將進一步放緩，機率達45%。

在此情境下，富邦金估台灣明年經濟成長率為2.3%，CPI年增率為1.7%，新台幣兌美元匯率上半年波動區間為31.5至33.5元，下半年波動區間為31至33元。

富邦金今天舉行「2023富邦財經趨勢論壇」，羅瑋會中表示後續有3大焦點值得關注，第一是俄烏戰爭與歐洲能源問題能否緩和，且美國與中國能否維持一定的經濟成長動能；其次是原物料價格能否持續穩定；第三是主要央行緊縮貨幣政策是否在明年第1季起逐漸進入尾聲。

富邦金對明年全球經濟研擬3大預測情境，情境一是主要國家經濟溫和成長，情境二是主要國家經濟成長進一步放緩，情境三是主要國家經濟陷入衰退。

羅瑋分析，現階段情境一相對樂觀了一點、發生機率僅30%，較有可能發生的是情境二、發生機率為45%，至於情境三發生機率最低，機率僅25%。

富邦金目前評估，因政經情勢與貨幣政策壓抑各國成長動能，明年主要國家經濟成長可能進一步放緩，衰退疑慮將使下半年原物料及物價加速放緩，主要央行緊縮性貨幣政策接近尾聲，估將在明年第1季至第2季後告一段落。

羅瑋進一步指出，明年3月將是觀察全球經濟與金融市場動向的關鍵時刻，歐洲能源問題與疫情能否得到控制與好轉、全球央行屆時開會決定升息是否持續、中國兩會後人事布局及政策推展、供應鏈去庫存現象是否告一段落等，將重大影響主要國家經濟全年走向。

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因景氣下滑及資金成本上升壓縮企業獲利，羅瑋認為明年股市上漲空間有限，明年可留意具前瞻性產業或具技術優勢且現金流穩健的大型龍頭企業；債市方面，隨升息進入尾聲，債券殖利率進一步上揚空間不大，可適時進場布局美國政府公債及高評級公司債。

外匯市場受貨幣政策差異支撐，羅瑋預估明年上半年美元維持一定強勢，不過第2季若歐洲度過能源危機、美國聯準會（Fed）放緩升息步調，美元走勢將轉弱，若經濟穩定，資金為尋求較高報酬將流往非美國區域，可望支撐基本面較佳的已開發國家貨幣。（編輯：趙蔚蘭）1111128