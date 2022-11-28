林本堅談半導體教育 嘆優秀教授薪資難為

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）半導體產業被譽為台灣的「護國山脈」，如何延續優勢，成為各界關注議題。清大半導體學院院長林本堅今天指出，政府鬆綁薪資規定，讓學院能找優秀教師授課，但教授之間衍生薪資不公平的問題還是不容易處理。

中研院經濟所今天舉行六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，邀請林本堅以「最理想的半導體永續教育」為題進行演講。

林本堅表示，清華大學半導體研究學院揭牌後，國際局勢更為緊張，半導體產業不僅是商業戰場，更是兵家必爭之地，每個國家都將之視為重要科技，有鑑於此，半導體學院培育幾百個人才絕對不夠。

林本堅也說，他期許清大半導體學院不只培育人才，更要培養出具有創新突破動力的領導人才。

培育人才的關鍵，除了優秀學生，更要有好的領路者，然而，台灣要聘請優秀教授，「薪資」成為最現實的課題。

林本堅坦言，聘請國外優秀教授「條件非常不利」，假使對方沒有其他考量，如父母住在台灣，不要說美國，台灣要跟香港、新加坡競爭都不容易，「他們待遇比我們好很多」。

儘管政府推出國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，鬆綁薪資規定，林本堅表示，這可以給出更好待遇，但也產生不少問題，有些國內優秀的教授有著中研院院士、美國國家科學院院士等亮眼資歷，選擇留在台灣打拚，「那你是不是立刻要給他加薪加到國際水準？否則很多人會叫不公平」。

林本堅表示，高薪聘請優秀教授後，對於國內同樣有豐富經歷的教授，很多不平問題不容易處理。

談到清大半導體學院目前運作狀況，林本堅表示，為了強化師資陣容，在授課方式做些調整，有些老師不想舉家搬遷至台灣，他們可以一段時間在台灣實體授課，一段時間回到美國、採遠距授課。

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雖然台灣教授薪資條件競爭力有限，林本堅指出，有些教授不見得只看待遇，找不到博士生也會很頭痛，如果台灣有很好的博士生，對他們會有很大吸引力。

林本堅再次強調，半導體教育應該「三才並進」，在特定領域鑽研高深學問的「專才」，有廣大視野和半導體通識，能和多領域專才溝通合作的「通才」，以及有源源不絕解決新問題的能力、開闢新領域的創意，能夠領先競爭者的「活才」。（編輯：潘羿菁）1111128