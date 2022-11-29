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台股開低走高 收漲152.77點

2022/11/29 13:49
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（中央社台北29日電）台北股市今天開低走高，收盤漲152.77點，為14709.64點，漲幅1.05%，成交金額新台幣2136.11億元。

加權指數開盤為14503.79點，盤中最高14716.58點，最低14449.05點；不含金融股指數12625.66點，漲115.83點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.21%、食品股漲0.64%、塑化股漲0.33%、紡織股漲1.25%、機電股漲0.83%、造紙股持平、營建股漲0.63%、金融股漲1.95%。

委買張數1758萬8410張，委賣張數933萬4572張，成交張數596萬7941張。

收盤時上漲629家，下跌243家，持平119家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、裕隆、長榮航、華新。

漲幅前5名個股為中信中國50正2、期街口布蘭特正2、富邦恆生國企正2、堤維西、鴻碩。

跌幅前5名個股為期元大S&P原油反1、天瀚、台勝科、富邦恆生國企反1、美時。1111129

#天瀚
#裕隆
#台勝科
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