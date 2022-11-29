前3季初年保費成長近2成 新壽支應流動性無虞

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新壽持續聚焦外幣保單、健康險及價值型商品銷售，前3季初年度保費達新台幣419.77億元，年增18.5%。新壽指出，受升息及匯率影響，今年保單解約情形有提高，不過新壽基本上支應無虞。

新光金今天舉行第3季法人說明會，法人關切，今年第3季新光金其他權益負值再擴大，若今年底必須提存相應特別盈餘公積，以致新光金可供分配盈餘為負，新光金是否考慮用資本公積配息。

新光金發言人李超儒坦言，「其他權益的影響，當然會對我們有些壓力」，對其他權益影響最劇烈的是債券殖利率，雖然債券殖利率10月後已有下壓，不過今年尚未過完，現在還無法斷言。

李超儒表示，新光金資本公積逾180億元，不過是否能動用資本公積配息，要待今年底數據確定，內部先進行研議後，再和主管機關商議，看整體政策上怎麼看，明年要分配盈餘時再做決定。

今年股債市罕見齊跌，李超儒指出，截至第3季底新壽金融商品相關未實現損失達914億元，債券占比較高、達8成，股票僅占2成，受到債券殖利率彈升影響，帳上未實現損失較第2季底擴大310億元。

新壽自10月1日起進行金融資產重分類，李超儒指出，新壽淨值因此回升386億元，同時新壽帳上未實現損失將有相對應減降。

投資方面，截至今年第3季底，新壽總投資金額近3.4兆元，累計年化投資報酬率達3.87%。其中，新壽海外股票及固定收益等投資部位報酬率達4.3%，國內投資部位報酬率3.8%，另新壽不動產投資報酬率第2季趨近於零，第3季底已拉回至0.2%。

今年整體壽險業初年度保費、續年度保費及總保費收入呈現「三衰」，不過新壽前3季初年度保費達419.77億元、逆勢年增18.5%，市占率達6.7%。

新壽發言人林漢維指出，新壽維持穩健商品策略，持續聚焦外幣保單、健康險及價值型商品銷售，外幣保單占新壽初年度保費通常達7成以上，今年更拉高至8成，是推動今年初年度保費成長的主力。

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林漢維解釋，壽險同業初年度保費呈現衰退，有很大原因是受今年資本市場波動較大影響，不過新壽投資型保單占比較低，受到影響相對較小。

法人關注，今年美國聯準會（Fed）暴力升息，整體壽險業保單解約升溫，出現保險給付超過保費收入的現象；林漢維表示，今年因升息及匯率影響，的確解約情形比以往高，不過新壽持續新契約銷售，初年度保費仍維持雙位數成長率，加上現金部位等，新壽基本上支應並沒有問題。（編輯：楊凱翔）1111129