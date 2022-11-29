愛比科技跨足商用市場拚獲利 明年推訂閱制服務

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視訊溝通設備廠商愛比科技29日舉辦全新商用系列產品發表會。左起為愛比科技董事長洪裕鈞、總經理李信宜。中央社記者吳家豪攝 111年11月29日

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（中央社記者吳家豪台北29日電）視訊溝通設備廠商愛比科技今天發表全新商用系列產品，總經理李信宜表示，明年將推出訂閱制服務，創造新收入，暫時未訂出營收占比目標；因庫存調整已告一段落，加上政府標案挹注，今年全年愛比科技仍有機會獲利。

今年前10個月愛比科技累計合併營收約新台幣3.72億元，年減67%。李信宜解釋，主要因為前2年受惠於疫情推升視訊設備需求，營收相較2019年成長約4倍；如果今年營收與2019年相比，還是有成長。

李信宜指出，目前電子業庫存水位較高，愛比科技花費2到3季清理庫存，已差不多回到常態，營運從今年下半年到明年將步入正軌。儘管今年上半年愛比科技每股虧損0.53元，他仍看好全年有機會獲利。

愛比科技成立於2007年，過去透過實物攝影機站穩美國教育市場，持續看好視訊溝通商機，今天宣布跨入商用視訊溝通市場，推出8款新產品。

李信宜說，根據國際研調機構Fortune Business Insights的資料，全球視訊會議市場目前約新台幣2000億元，可望於2029年成長到5000億元，年複合成長率約11.3%；北美仍為主力市場，不過亞太地區成長動能強勁。

他表示，全球90%以上的會議室與教室並未配備視訊系統，愛比科技的策略是輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間，內部有十幾名工程師負責人工智慧（AI）及影像應用開發，產品價格不像跟品牌大廠那麼「高不可攀」。

李信宜強調，愛比科技已賣出約100萬台攝影機，Visualizer軟體工具下載次數超過200萬次，預計明年開始推訂閱模式，提供加值服務、創造新收入。

愛比科技董事長洪裕鈞指出，過去3年愛比科技在全世界協助數十萬間學校及各行各業的工作者進行溝通和學習，發現很多新的遠距溝通行為正在發生。在後疫情時代，新的行為和工作型態已經成為生活一部分。

洪裕鈞說，愛比科技這幾年的核心競爭力，是擅於發現新的行為和工作模式，轉化為設計及商品，讓使用者工作更有效率。（編輯：楊凱翔）1111129