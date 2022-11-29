台灣服務業去年產值突破12兆 經部籲落實推動ESG

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經濟部與商業發展研究院29日舉辦「2022商業服務業年鑑」出版記者會，年鑑以「ESG低碳與數位轉型」為主軸。左3為全聯副董事長謝健南、左4為經濟部商業司司長蘇文玲、右4為商研院董事長許添財。中央社記者曾智怡攝 111年11月29日

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天出版「2022商業服務業年鑑」，去年台灣服務業所創造的產值首次突破新台幣12兆、達12兆3185.95億元；服務業就業人口為685.3萬人，占總就業人數約6成，顯見服務業扮演台灣經濟發展及穩定就業的重要角色。

經濟部強調，在疫情、極端氣候、全球變動的政經局勢下，企業應強化風險管理，提早規劃永續轉型並落實推動ESG。

經濟部與商業發展研究院今天舉辦「2022商業服務業年鑑」出版記者會，經濟部表示，近2年因COVID-19疫情帶來的管制隔離措施，使消費者透過線上方式購物的比例急速增加，也提升行動支付的使用；至於實體店面，除了增加線上通路之外，也透過社群經營強化與消費者溝通行銷，顯示Martech（行銷科技）已為商業服務業勢在必行的重要工具。

為達成2050淨零目標，經濟部對於商業部門減碳路徑提出「設備或操作行為改善」、「使用低碳能源」、「商業模式低碳轉型」及「綠建築」等轉型策略。

商業司司長蘇文玲表示，有鑑於淨零排放、ESG與數位轉型為商業服務業重要趨勢，本年度年鑑以「ESG低碳與數位轉型」為主軸，「專題篇」特別邀請國內學者、智庫與產業界專家分別從淨零排放、科技賦能、通路數位轉型、人才培育、XR沉浸科技、元宇宙等6大構面深入探究，輔以國內外知名案例，做為企業邁向永續經營的參考。

出版記者會邀請全聯實業副董事長謝健南及勤業眾信風險管理諮詢副總經理李介文等2位專題篇作者，分別就「通路發展與數位轉型三部曲」及「淨零排放與ESG對商業服務業價值重構的影響」議題進行專題演講。

同時，商研院所長朱浩也從數據及趨勢等各面向分析台灣商業服務業狀況及趨勢，3位講者研究成果內容都完整收錄於年鑑中。（編輯：楊凱翔）1111129