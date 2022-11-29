6家壽險資產重分類 10月整體淨值暴漲逾6000億

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（中央社記者謝方娪台北29日電）6家壽險公司10月1日起進行金融資產重分類，帶動10月底整體壽險業淨值回升至新台幣1兆4310億元，淨值單月暴漲6025億元，順利重拾兆元大關。

金管會今天公布保險業稅前損益及避險概況，受到資本市場波動等因素影響，今年前10月整體壽險業稅前獲利合計2914億元，較去年同期減少839億元、減幅22.4%，不過仍創歷年同期次高表現。

若單看10月獲利，有壽險公司受產險子公司防疫險理賠影響，單月呈現虧損，部分壽險公司則選擇調整投資組合、實現部分虧損，導致整體壽險業10月單月轉虧損61億元。

今年以來美國暴力升息，導致股債雙跌，加上壽險業財報資產負債面尚未同步以公允價值衡量，10月底整體壽險業淨值為1兆4310億元，相比去年同期大減1兆1830億元、減幅45.3%。

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不過，為緩解淨值風暴，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽及中國人壽共6家壽險公司10月1日起已進行金融資產重分類，相比9月，壽險業10月底淨值已大幅回升6025億元。

金管會同步公布，在完全不避險之下，整體壽險業前10月累計兌換利益高達1兆9095億元，經過避險及提存外匯價格變動準備金後，前10月壽險業仍有1024億元匯兌利益。（編輯：楊凱翔）1111129