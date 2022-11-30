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裕日車宣布NISSAN三車款明年起調漲 最高漲6萬

2022/11/30 17:16
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）裕隆日產汽車今天宣布，造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，自明年1月1日起，NISSAN將正式調整國產車KICKS、ALL NEW SENTRA與進口車ALTIMA 2023年式建議售價，其中ALTIMA 2023年式調漲新台幣6萬元最多。

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裕日車表示，NISSAN受到國際原物料上漲、運輸成本增加、COVID-19疫情及匯率影響等因素，整體造車成本提高，為體恤消費者購車需求，NISSAN長期以來皆自行吸收上漲成本壓力。為持續提供優質產品及服務，裕日車將自2023年1月1日起正式調整KICKS、ALL NEW SENTRA與ALTIMA 2023年式三款車型建議售價，國產車KICKS與ALL NEW SENTRA漲幅1.5萬元，進口車ALTIMA 2023年式漲幅6萬元。

另外，裕隆日產汽車指出，為減輕消費者購車負擔，並回饋支持愛護NISSAN的消費者，裕隆日產延長「NISSAN睛彩無限」購車優惠專案。自2022年12月1日起至12月30日止，凡購買NISSAN進口、國產全車系，即可獲得日本原裝面板SHARP 60吋液晶顯示器乙台，再享多重優惠。（編輯：楊凱翔）1111130

#裕日車
#裕隆日產汽車
#NISSAN
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