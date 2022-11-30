更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
應曉薇疑涉餐會賄選 北檢傳喚說明
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率2/300
首頁 / 產經

股匯雙漲 新台幣收30.902元創逾2個半月新高

2022/11/30 18:30（11/30 18:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率連2升，30日收盤收在30.902元，升值5分，創下逾兩個半月新高。（中央社檔案照片）
新台幣匯率連2升，30日收盤收在30.902元，升值5分，創下逾兩個半月新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）熱錢續流入，帶動股匯雙漲，新台幣匯率連2升，今天收盤收在30.902元，升值5分，創下逾兩個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至15.09億美元。

台股今天開低走高，在塑化股帶動下，指數由黑翻紅，由於MSCI調整生效，尾盤爆出新台幣730億元大量，權值電子股台積電順勢翻紅，終場加權指數上漲169.91點，以14879.55點作收，續創近2個半月收盤新高，成交值來到2719.26億元。

外匯交易員表示，外資擴大匯入並買超台股，加上出口商月底拋匯帶來支撐力道，新台幣延續升勢，今天以30.940元開盤後，最高升抵30.855元，終場以30.902元作收，連2日站上30元價位。

不過外匯交易員指出，月初出口商拋匯動能減弱，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）即將發表談話，接下來也有美國就業數據待公布，牽動市場神經，後續新台幣是否能夠延續升勢，得先觀察市場對鮑爾談話的反應以及外資動向。（編輯：楊凱翔）1111130

#鮑爾
#台積電
#美國聯準會
鮑爾
台股甩尾漲近170點 分析師：後續關注資金流向 日股收低 市場靜待美聯準會主席演說
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升5分 收30.902元