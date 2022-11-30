股匯雙漲 新台幣收30.902元創逾2個半月新高

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）熱錢續流入，帶動股匯雙漲，新台幣匯率連2升，今天收盤收在30.902元，升值5分，創下逾兩個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至15.09億美元。

台股今天開低走高，在塑化股帶動下，指數由黑翻紅，由於MSCI調整生效，尾盤爆出新台幣730億元大量，權值電子股台積電順勢翻紅，終場加權指數上漲169.91點，以14879.55點作收，續創近2個半月收盤新高，成交值來到2719.26億元。

外匯交易員表示，外資擴大匯入並買超台股，加上出口商月底拋匯帶來支撐力道，新台幣延續升勢，今天以30.940元開盤後，最高升抵30.855元，終場以30.902元作收，連2日站上30元價位。

不過外匯交易員指出，月初出口商拋匯動能減弱，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）即將發表談話，接下來也有美國就業數據待公布，牽動市場神經，後續新台幣是否能夠延續升勢，得先觀察市場對鮑爾談話的反應以及外資動向。（編輯：楊凱翔）1111130