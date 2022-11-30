童子賢：晶片供應穩定性 已成各國戰略層次問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣玉山科技協會30日舉辦2022歲末晚宴，理事長童子賢（圖）致詞表示，疫情、美中貿易摩擦和俄烏戰爭都對世界帶來負面影響，但科技進步則替世界加分，帶來正能量。中央社記者吳家豪攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣玉山科技協會今天舉辦2022歲末晚宴，理事長童子賢致詞表示，疫情中看到網路與數位科技的貢獻，讓遠距工作與教學維持不墜，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次問題，重要性並不遜於石油。

童子賢說，近幾年世界局勢變化劇烈，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美中貿易摩擦、俄烏戰爭等都對世界帶來負面影響。但在此同時，科技進步則替世界加分帶來正能量。

他說，疫情中看到網路與數位科技的貢獻發威，遠距教學保障學生受教權，遠距工作也維持商務與國際貿易，社群媒體維繫了人的關係，串流影音讓人們享受影劇音樂，網路送餐、送蔬果、送商品則帶來很大便利。

童子賢指出，在這些正面貢獻背後，其實都指向關鍵科技晶片。晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次的問題，重要性並不遜於石油。他表示，半導體產業是台灣經濟重要支柱，會造就台灣半導體產業占全球舉足輕重的地位，因此今天晚宴邀請當年台積電技術發展關鍵主管林本堅演講。

除了科技產業，童子賢表示，台灣傑出的雲門舞集很能夠代表台灣走上國際、廣受尊敬，雲門源源不絕的創作能量，受到創辦人林懷民的啟迪與激勵，今天也邀請林懷民分享心得。

童子賢也提到，林本堅是少年時期來台求學的越南僑生，畢業於台大電機系，日後對台灣半導體產業技術創新貢獻良多。台積電創辦人張忠謀和許多台灣科技產業界的翹楚也都來自海外，為台灣帶來極大貢獻。

他說，當年台灣成為五湖四海華人求學與青年創業的選擇地，顯示台灣社會包容與開放心胸，接納來自四面八方的族群，尊重多樣性的文化，屬於玉山科技協會追求的重要精神。（編輯：楊凱翔）1111130