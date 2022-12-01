美股大漲 分析師：市場氛圍轉趨樂觀

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（中央社記者江明晏台北1日電）美國聯準會（Fed）有望放慢升息步調，美股道瓊指數大漲737點，台股11月30日開低走高，終場上漲169.91點，收14879.55點，分析師指出，市場氛圍明顯轉趨樂觀。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市。美股拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3%、4.4%。

台股11月30日開低走高，終場上漲169.91點，收14879.55點。

熱錢續流入，帶動股匯雙漲，新台幣匯率連2升，11月30日收盤收在30.902元，升值5分，創下逾兩個半月新高，三大法人合計買超170.31億元。其中，自營商賣超35.28億元，投信買超3.47億元，外資及陸資買超202.12億元。

分析師指出，通膨見到高檔後，市場氛圍明顯轉趨樂觀，對台股影響持續縮小。（編輯：趙蔚蘭）1111201