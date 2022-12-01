電電公會12/2國際鏈結論壇 聚焦台歐綠色供應鏈

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（中央社記者吳家豪台北1日電）台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）2日舉辦國際鏈結論壇，針對法國、德國、義大利、芬蘭、丹麥等歐洲市場，邀請台灣及歐洲產、官、學、研專家，探討台歐綠色供應鏈合作及新能源產業發展等相關議題。

電電公會發布新聞稿指出，透過歐洲經貿辦事處、歐洲在台商務協會及台歐業界代表等見解，可促進台歐綠色產業交流及合作，為電機電子產業開啟新的營運思維。

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此次活動分為上下午場，上午場為能源論壇，聚焦「能源政策」探討，與會者包括電電公會理事長李詩欽、電電公會副理事長廖伯熙、國立台灣大學社會科學院院長蘇宏達、歐洲在台商務協會理事長張瀚書、歐洲經貿辦事處處長高哲夫等。

下午場主題分為「產業論壇－儲能裝置」及「產業論壇－風電及電動車」，特別安排丹麥Danfoss、瑞典ABB、德國TUV、義大利Enel X、西班牙PE、德國達德能源WPD、台達電、大亞電線電纜及協同能源，在現場擺設攤位展出產品與服務項目。（編輯：林克倫）1111201