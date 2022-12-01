更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 產經

電電公會12/2國際鏈結論壇 聚焦台歐綠色供應鏈

2022/12/1 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）2日舉辦國際鏈結論壇，針對法國、德國、義大利、芬蘭、丹麥等歐洲市場，邀請台灣及歐洲產、官、學、研專家，探討台歐綠色供應鏈合作及新能源產業發展等相關議題。

電電公會發布新聞稿指出，透過歐洲經貿辦事處、歐洲在台商務協會及台歐業界代表等見解，可促進台歐綠色產業交流及合作，為電機電子產業開啟新的營運思維。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此次活動分為上下午場，上午場為能源論壇，聚焦「能源政策」探討，與會者包括電電公會理事長李詩欽、電電公會副理事長廖伯熙、國立台灣大學社會科學院院長蘇宏達、歐洲在台商務協會理事長張瀚書、歐洲經貿辦事處處長高哲夫等。

下午場主題分為「產業論壇－儲能裝置」及「產業論壇－風電及電動車」，特別安排丹麥Danfoss、瑞典ABB、德國TUV、義大利Enel X、西班牙PE、德國達德能源WPD、台達電、大亞電線電纜及協同能源，在現場擺設攤位展出產品與服務項目。（編輯：林克倫）1111201

#電電公會
#風電
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族