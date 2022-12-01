研調：OLED在資訊電子產品滲透率 2026年達5.2%

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（中央社記者潘智義台北1日電）集邦科技最新「AMOLED技術及市場發展分析」研究報告預估，2025年後，隨著產能配置逐漸到位，有機發光二極體（OLED）在資訊電子（IT）產品的滲透率將來到2.8%，2026年將顯著突破至5.2%。

集邦（TrendForce）報告指出，近期有機發光二極體（OLED）在技術提升及材料的優化，加上品牌廠的推波助瀾，布局大世代產線規劃陸續展開。

集邦說明，OLED從既有的6代線產線配置朝更大世代線的規劃，跨足IT產品，將面臨幾個問題，其中包括蒸鍍機台與技術的選用。部分廠商希望利用垂直蒸鍍方式來克服金屬材料受地心引力影響所造成的重心下垂，但這得克服新製程帶來的不確定性。

如果沿用既有的水平蒸鍍技術，集邦指出，廠商是希望能夠維持一定產能水準下，爭取最少的機台數。而蘋果若想利用新技術來有效增加OLED壽命，在一定的空間裡，蒸鍍產能的規劃將是一大挑戰，或是利用像素模擬單純增加藍色膜層來平衡顏色壽命也是一種選擇。

此外，朝大世代規劃產能無非是希望能夠持續提升玻璃利用率，雖然8.7代相較於8.5代產線能提升約10%的生產效率，但如果蘋果傾向日本蒸鍍機廠Tokki，後續基板尺寸也將視Tokki的機台製作極限而定。

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除了蒸鍍機台及技術的選擇，用既有的6代線生產高世代OLED，面板的折疊性能也是問題，若是OLED欲跨入高階折疊筆電產品，在保護蓋板的選用上，恐受限於價格較高以及原材供應鏈尚未成熟。

另外，觸控功能也是問題，在手機面板上標配的觸控功能下，當尺寸變大，環境訊號的干擾也會變大，以往用互容式觸控設計就能達到的效果，但在筆電面板上，可能就需要改採自容式觸控方式來避免誤報點，整體在線路的設計以及IC尺寸的選用上都需要再確認，避免下邊框過大。（編輯：楊蘭軒）1111201