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國銀前10月對中小企業放款4898億 目標達成率140%

2022/12/1 20:23
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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會今天公布，本國銀行今年前10月對中小企業新增放款新台幣4897.99億元，國銀對中小企業新增放款目標達成率已達140%，全年估將創歷年第3高。

金管會統計，截至今年10月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆1785億元，10月單月新增放款436.99億元，前10月新增放款4897.99億元，相比今年新增放款目標3500億元，達成率已達140%。

2020年及2021年國銀響應政府紓困振興政策，衝高對中小企業放款數，2020年全年國銀對中小企業新增放款9144億元、2021年國銀對中小企業新增放款8762億元，分別創下歷年最高及歷年次高。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，雖然今年國銀對中小企業新增放款數相比前2年下降，估仍會創下歷年第3高紀錄。

今年前10月對中小企業新增放款前5大銀行，依序為永豐銀行502億元、第一銀行474億元、中信銀行470億元、土地銀行383億元、彰化銀行312億元。

若從國銀對中小企業放款餘額觀察，前5名全為公股銀行，依序為第一銀行9138億元、合作金庫8396億元、台灣企銀7191億元、華南銀行6650億元、兆豐銀行6223億元。

今年10月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率降至64.72%，月減0.42個百分點；另10月底國銀對中小企業放款平均逾放比率為0.27%，月增0.01個百分點。（編輯：楊蘭軒）1111201

#國銀
#金管會
#第一銀行
童政彰
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