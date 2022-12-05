台股萬五激戰 關注Fed升息動向

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）雖然市場預期美國升息步伐放緩，但在就業報告表現強勁下，美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派是否重新抬頭也令投資人擔憂，在15000點左右激戰的台股，後市持續受到Fed動向牽動。

美國公布就業報告強勁後，市場評估美國貨幣政策走向，美股3日互有漲跌。道瓊工業指數終場上漲34.87點，或0.10%，收在34429.88點，標準普爾500指數下跌4.87點，或0.12%，收在4071.70點。那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收在11461.50點，費城半導體指數下跌33.460點，或1.19%，收在2771.235點。

加權指數自11月以來已連收5根週K紅棒，近期台股反彈，主要是受惠國際情勢逐步轉穩，本週進入11月營收公布期，被視為市場庫存消化指標。

台積電6日美國亞利桑那州新廠舉行設備到場典禮，屆時包括美國總統拜登、台積電創辦人張忠謀將出席，台股是否有機會藉勢再衝一波，進而帶領台股突破前高15475點，將是是否有機會挑戰年線15852點的關鍵。

此外，法人表示，近期至明年1月農曆春節前的財報干擾降低，且外資即將進入耶誕節與新年長假，有利內資股、中小型族群接棒表現，不過台股這波彈幅已來到半年線約14382點之上，短線可觀察12月中美國將公布11月消費者物價指數（CPI）及召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果。（編輯：張均懋）1111205