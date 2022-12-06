台股早盤跌逾百點 科技股弱勢

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（中央社記者潘智義台北6日電）美國服務業數據意外攀升，美股齊跌，那斯達克指數重挫1.93%，台股早盤震盪殺低跌逾百點，科技股表現相對疲弱；法人指出，市場關注美國聯準會對升息的態度。

10時38分止，加權指數來到14904.52點，下挫76.22點，成交值新台幣1201.72億元，8大類股漲跌互見，泥窯、紡織類股上揚，其他各類股下跌。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，現階段投資人比較關注的是美國聯準會即將召開公開市場操作委員會（FOMC），對明年升息幅度的態度。

儲祥生指出，台股在一個多月時間反彈2500多點，外資11月買超1800多億元，雖然帶動行情加溫，但指數漲多後回檔整理，只要美股表現不差，對台股看法就不必太悲觀。

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠，位於鳳凰城的晶圓廠6日將舉行移機典禮，美國總統拜登預計親自出席，宣揚美國製造的成就；台積電盤中來到485元，下跌4元；聯電45元，下挫0.4元。

光學鏡頭供應商大立光自結11月營收52.31億元，月增1%、年增20%，創24個月高，預估12月拉貨動能轉弱，今天盤中股價一度來到2310元，漲20元；鴻海董事長劉揚偉5日受邀出席工商協進會演講指出，現階段台灣電動車產業最缺乏整車研發、測試與驗證的環境及人才，鴻海盤中下挫2.5元至103元。（編輯：張均懋）1111206