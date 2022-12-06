美股道瓊重挫482點 經濟數據佳成股市利空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美股今天瀰漫低氣壓，道瓊指數重挫482點，週線連2紅氣勢盡失。連同上週的就業報告，最新服務業數據顯示美國經濟仍佳，投資人憂心聯準會明年將持續升息，不利股市表現。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場重挫482.78點，跌幅1.4%，收在33947.1點。標準普爾500指數下挫72.86點，跌幅1.79%，收在3998.84點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌221.56點，跌幅1.93%，收在11239.94點。

聯邦準備理事會（Fed）對抗40年來最嚴重通貨膨脹，今年已6度升息，近4次升幅都是3碼（0.75個百分點）。隨著通膨顯現降溫跡象，聯準會官員示意升息幅度將縮小，但今天公布的服務業、工廠訂單數據顯示美國經濟依舊堅挺，聯準會有持續升息抗通膨的空間，投資人憂心高利率恐導致經濟陷入衰退。

標普500指數11大類股中，能源股因國際油價重挫而跌逾2.9%，與經濟前景連動密切的金融股跌幅達2.5%，名列表現最差的族群。

特斯拉（Tesla）股價跌近6.4%，據外媒報導，這家電動車大廠位於中國上海的工廠12月計劃減產。

科技股方面，亞馬遜（Amazon.com）與影音串流巨擘Netflix股價分別下挫3.3%、2.4%。企業軟體大廠Salesforce宣布旗下即時通訊軟體公司Slack執行長離職後，股價跌逾7.3%。

費城半導體指數下跌1.2%。台積電亞利桑那州新廠首批機台設備到廠典禮舉行前夕，台積電美國存託憑證（ADR）小漲0.15%，是少數收紅的費半指數成分股之一。

美股今年多數時間因聯準會積極緊縮貨幣政策而拉回，近兩個月因投資人期盼聯準會放慢升息步調而回穩。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11月30日在華府智庫活動演說時暗示12月可能升息2碼（0.5個百分點），投資人為之歡騰，刺激道瓊指數大漲737點，從前波低點累計反彈逾20%，邁入牛市（多頭市場）。

但12月2日公布的就業報告顯示，美國11月新增26.3萬名就業人口，失業率保持在3.7%，勞動市場依舊旺盛。供應管理協會（ISM）今天公布的11月非製造業採購經理人指數（PMI）從54.4升至56.5，未如市場預期下滑；商務部數據顯示，美國10月工廠訂單增加1%，增幅優於市場預期的0.7%。

聯準會制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）預定13日至14日集會，為今年最後一場例會。

利率期貨市場行情顯示，絕大多數投資人預期聯準會12月將升息2碼，聯邦資金利率目標區間達到4.25%至4.5%。市場預期，明年5月這項政策利率將達到逼近5%的頂點。摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）等法人認為明年美國經濟可能衰退。（編輯：郭中翰）1111206