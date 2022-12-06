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台灣半導體產業協會：明年變數較多 未來展望樂觀

2022/12/6 13:06
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（中央社記者張建中台北6日電）台灣半導體產業協會（TSIA）JSTC委員會主席林振銘今天表示，明年半導體產業變數比較多，可能有庫存修正，不過未來展望樂觀，半導體產業仍會繼續成長，人類用半導體只會越來越多。

林振銘今天出席台日科技對話之半導體關鍵技術布局與人才育成論壇，演講「台灣半導體科技的競爭力與課題」。他說，明年半導體產業變數比較多，可能有庫存修正，預估2023年全球半導體產值可能滑落至5570億美元，將下滑4.1%。

林振銘表示，半導體產業會自行平衡，景氣上下波動不用太擔心。半導體產業未來展望樂觀，仍會繼續成長，在5G等新應用驅動下，人類用半導體只會越來越多，預期2024年全球半導體產值可望成長8.1%，達6020億美元，2025年進一步達6380億美元規模，將再增加6%。

林振銘指出，半導體製造以台灣及韓國為主，以產業角度看是很健康的分布，各國做自己最厲害的領域，這是自然形成的最佳平衡狀態，不過現在好像有點變化。

他說，台灣半導體產業競爭力是由產業群聚及科技優勢構成。台灣擁有完整供應鏈，這是得來不易，應好好維持，台灣同時歡迎全球夥伴與台灣半導體產業共同建立更為強韌的半導體生態系。（編輯：趙蔚蘭）1111206

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