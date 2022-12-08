OTT浪潮推升聲霸銷售 東科-KY今年營運拚新高

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（中央社記者江明晏台北8日電）受惠OTT浪潮推升Soundbar（聲霸）銷售放量，影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY今年累計營收成長逾40%，前3季每股賺5.09元，全年營收獲利拚新高，但明年景氣有疑慮加上基期高，營收力求持平。

東科-KY今天舉行法說會，執行董事張東益指出，各品牌電視機越做越薄，電視畫質已往4K/8K邁進，加上Netflix、Disney+、HBO GO等影音串流平台興起，養成觀眾在家看電影的習慣，具備ATMOS全景聲及沉浸式環繞音效的Soundbar近年打開銷量。

根據IMARC Group預估，2021年全球Soundbar規模為34億美元，到了2027年規模將可達到56億美元，2022年至2027年的複合成長率（CAGR）為9.19%。

全球前4大電視品牌有3家為東科-KY的主要客戶，受惠於電視全球高市占搭售的音響Soundbar（聲霸）銷售暢旺，東科業績轉強，也力甩先前因中國疫情封城、供應鏈干擾等負面因素。

東科-KY 11月營收為新台幣9.67億元，年增35.84%，累積前11月營收達120億元，年增40%，創歷史新高，前3季EPS已達5.09元，法人估，在供應鏈逐漸回穩及客廳家庭劇院需求的帶動下，全年營收獲利可望再寫新高。

東科-KY生產據點有中國惠州廠和越南廠，目前產能占比為6比4，在全球去中化生產的浪潮下，東科預估很快占比就會達各半。

以客戶比重來看，東科-KY韓系2大客戶占營收比45%，歐美系客戶22%、日系23%，陸系4.5%。

張東益指出，客戶端產品屬性為消費性電子產品，營收高峰通常為第3季，第4季轉淡，首季為谷底，由於明年景氣可能衰退，同業營收可能會衰退達3成，目前東科明年訂單掌握度和今年差不多，力求營收與今年持平，甚至逆勢微幅成長。

東科-KY於2014年收購丹麥單體喇叭廠Scan-Speak，跨入頂級揚聲器市場，客戶領域除了電視品牌客戶，也協助開發北歐精品音響品牌新產品，更切入會議音訊系統、VR裝置音訊及非醫療器材類TWS輔聽器等。

迎接元宇宙世代的來臨，AR/VR載具也需要呈現如臨現場的聲音，東科-KY表示，獲得多家AR/VR品牌廠的青睞，未來也將成為貢獻營收的力道之一。（編輯：蘇志宗）1111208