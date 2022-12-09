台股明年展望 統一證：高點落第4季上看16000點

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）統一證券今天舉行「2023年投資展望會」，預期2023年股市將呈現先蹲後跳的行情，指數低點預估將向下修正至11000點，時間點將落在第2季，高點將落在第4季並有望上看16000點。

統一投顧總經理廖婉婷表示，2023年上半年，總經數據、企業獲利面臨衰退壓力，加上高利率對經濟置後的影響性發酵，出現經濟螺旋式衰退的機率攀升，投資上須謹慎應對，嚴控再次修正的風險。

廖婉婷表示，從過去經驗觀察，殖利率倒掛後3個月後會開始見到經濟衰退，經濟開始衰退後，平均5至7個月會見到股市低點，以各個面向推估，2023年指數低點將落在第2季，指數低點將落在11000點。

廖婉婷指出，隨著製造業庫存調整於2023年第2季到第3季結束，拉貨恢復正常，依據投顧獲利模型預測，第4季企業獲利年增率將重新恢復成長。2024年1月有總統大選，將使2023年底有望迎來政策利多，預期台股2023年先蹲後跳，高點將落在第4季並有望上看16000點，投資布局上電子、傳產皆有重點。

廖婉婷表示，隨著全球解封、國際交流增加、供應鏈困境解除等利多，美國經濟有望軟著陸並有助於支撐消費動能；同步伴隨通膨降溫，升息到頂，投資評價將得以修復。

針對產業布局，統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，2023年的科技股最具成長潛力的三大主軸，包括雲端、綠電及無人化趨勢。選股上首重：Metaverse虛實整合，包括APPLE導入潛望鏡、AR眼鏡、VR與MR頭盔，牽動光學族群、雷達掃描器，Mini、Micro LED族群受惠；Server PCIe5新平台問世，將帶動換機需求，及材料與零組件的革新；企業去庫存告終，電子景氣循環股將重新嶄露頭角。

傳產布局方面，包括Materials原物料下跌受惠，強勢美元削弱大宗商品價格，加上運價滑落，製造業下游成本壓力減輕；V-Sharp谷底回升V轉股，金融族群歷經股債雙殺及防疫保單之亂，2023年獲利重啟成長；生技股2023年至2025年獲利大爆發，長多趨勢再起。Policy，新能源車、缺電促使風力發電、重電業者商機無限，政策受惠族群勝出。（編輯：張均懋）1111209