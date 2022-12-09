友達建議太陽能躉購費率寬限期起算始點不變

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（中央社記者潘智義台北9日電）針對「再生能源發展條例修正草案」，擬調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點，友達副總經理林恬宇今天表示，希望能維持既有的計算方式。

由於太陽能發電躉購費率寬限期起算始點，恐直接影響費率計算標準，林恬宇今天在「友達能源 Taipei Building Show 2022」記者會受訪時，雖不評論費率，但期盼維持目前太陽光電第一型發電設備的躉購費率，寬限期起算始點為「同意備案」，不要修改為取得「籌設許可」後到完工併網到完工併網中間的時間。

他說，太陽能電廠通常都有高額貸款，所以深受利率調升影響，加上通膨造成能源價格上漲，匯率墊高進口材料成本的影響，是現階段業者必須面臨的壓力。

為發揮節能減碳效益，友達攜手關係企業明基材料推出調光膜，明基材料總經理劉家瑞表示，可滿足高效能的綠能標準，室溫降低攝氏5度，節能20%；調光膜產品特色是可讓透明的玻璃變成不透明，但也可在需要的時候再回復透明。

劉家瑞說，建物從興建到使用，碳排占包括車輛、工廠在內整體碳排放量的40%，所建物的減碳格外重要；調光膜應用在建物外部的玻璃帷幕，可發揮減碳效益，應用於玻璃隔間的會議室，當開會時透過調光膜調成不透明，會議結束再調成透明具有實用的意義。

另外，飯店浴室採透明玻璃搭配調光膜，可在使用時調成不透明，甚至半夜浴室燈不關，但將玻璃調成不透光之類的選擇，有很多飯店業者對調光膜這些功能表達高度興趣。

他直言，鴻海創新日秀出的汽車天窗就使用明基材的調光膜，透過調光模可即時選擇天窗透明或不透明，車窗玻璃也是很好的市場。

他解釋，明基材的調光模可讓玻璃即時變化透明或不透明，與時下同樣可讓玻璃變化的顯示器技術不同，且成本明顯較低。（編輯：翟思嘉）