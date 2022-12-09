台股週線終結連5紅 法人：下週關注美國FOMC會議

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電勁揚加上太陽能族群大漲，台股今天收盤上揚152點、收在14705點，重返月線，不過5日線得而復失，週線下跌265點終結連5紅。法人表示，台股下週關注美國FOMC會議以及11月CPI年增率，年底前仍可留意題材股的作帳行情。

美科技股反彈，台股在台積電勁揚、太陽能族群衝鋒下開高走強，尾盤電子續強，金融持穩，終場台股加權指數上漲152.39點，收在14705.43點，漲幅1.05%。台股今天聯袂收復14600點和14700點整數關卡，台積電終場上漲2.12%收在481.5元，電子股勁揚1.34%，金融股小漲0.38%，航運股上漲1.99%。

台股今天重返月線約14660點之上，不過5日線約14720點得而復失，大盤今天也收週線，週線下跌265.25點，終結連5紅。

台股今天成交值相對萎縮不到新台幣2000億元，來到1930.19億元，加計盤後1944.96億元，已經連續2個交易日單日成交值不到2000億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，台股大盤今天多項題材點火，以高姿態整理，代表中小型股的OTC櫃買指數穩健，有助台股緩步向上。

展望台股下週走勢，容逸燊指出，下週關注焦點在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議以及美國公布11月消費者物價指數（CPI）。

本土證券法人指出，台股也須留意美國2年和10年公債殖利率持續倒掛、以及大型投資銀行對明年景氣衰退憂慮的變數，年底前仍可留意題材股的作帳行情。（編輯：楊凱翔）1111209