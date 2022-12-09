彭双浪：短鏈趨勢 友達評估就近服務北美車用面板

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，資通訊產業庫存調整時程可能在今年底至明年上半年，要看年底消費旺季需求。身兼友達董事長的彭双浪並指出，供應鏈「長鏈」變「短鏈」趨勢下，友達評估在接近客戶的地方設廠，有客戶希望車用面板接近北美市場。

2022智慧城鄉嘉年華暨創業競賽頒獎典禮下午在華山文創園區舉行，彭双浪以電腦公會理事長身分出席。

談到資通訊（ICT）產業景氣走向，彭双浪接受中央社記者採訪表示，明年經濟景氣還不會大幅回溫，主要是全球通膨造成終端消費電子產品需求萎縮，目前要觀察今年底到明年上半年全球通膨可否降溫、回到可控範圍內，才能進一步刺激終端消費。

觀察資通訊產業庫存調整走勢，彭双浪表示，每家廠商狀況不一，有些已經修正到健康水位，有些要看今年底歐美耶誕和新年假期消費旺季能否回到健康水準，不過由於終端消費市場需求依舊疲軟，產業回補庫存的力道相對弱一些。

彭双浪指出，除了電視、手機、筆記型電腦、以及其他IT產品終端需求緩外，包括企業用產品需求也低檔，除了COVID-19疫情影響外，部分企業也由於獲利不佳而縮減開支。

他預估，資通訊產業庫存調整時程可能在今年底至明年上半年，面板本身的庫存水位並不高，庫存水位較高的是在品牌端和通路端，觀察今年底到明年上半年的庫存修正狀況。

對於中國防疫鬆綁，彭双浪表示，代表中國大陸要跟世界接軌，目前狀況還不是很明確，但是他樂觀其成。

對於台積電赴美擴大先進晶圓製造產能以及半導體供應鏈重組議題，彭双浪指出，主要是地緣政治因素，未來供應鏈「長鏈」變成「短鏈」趨勢是存在的，未來會有更多供應鏈廠商到市場前緣設廠，現在正處於供應鏈「解構」到「重構」的過程中，廠商需要順應動態調整。

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至於面板產業是否也會因應供應鏈重組趨勢，身兼友達光電董事長的彭双浪表示，要看客戶需求，目前正評估在接近客戶的地方設廠，他進一步透露，各產品應用狀況不一，例如有客戶會希望車用面板能接近北美市場，就近服務客戶。

展望明年友達營運，彭双浪表示，按照既有目標進行調整，談及電視面板價格，他指出，10月和11月有小幅提升，12月價格還要再觀察。（編輯：楊凱翔）1111209