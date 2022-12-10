財部拚促參推指標大案 明年上半年民間投資逾379億

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（中央社記者張璦台北10日電）促參修法三讀通過，開創新紀元，財政部促參司長李建賢表示，延續今年民間投資公共建設火熱動能，明天上半年將公告24件促參案，預計民投金額超過379億元，其中新北板橋第二運動場投資規模將達150億元，將成指標大案。

立法院會2日三讀通過修正促參法部分條文，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、數位等建設，另增訂政府有償取得公共服務機制，及新增履約爭議調解機制，總統蔡英文公布後，促參法「升級版」將正式上路。

據財政部推動促參司統計，今年截至10月底，依促參法及其他法令辦理的民參案件，已簽約94件，簽約新台幣2536億元創新高；依促參法辦理簽約60件、金額458億元，為近5年新高。

今年民間投資公共建設繳出漂亮成績單，李建賢表示，明年目標是延續今年動能，簽約金額維持在2000億元以上水準；單以依促參法辦理的案件來說，明年上半年規劃公告24案，民間投資金額約379.4億元。

案源方面，常見的文教、運動、交通設施當然不會缺席，李建賢指出，明年上半年將公告的促參亮點案件，以「新北市板橋第二運動場體育場用地BOT案」預計民投金額最高，達150億元。

同時，配合高齡化社會下的長照需求，以及環保綠能趨勢，李建賢表示，明年促參司將積極引導民間資源投入3大面向。

首先，社福長照設施，李建賢指出，明年上半年將公告招商的另一大案，正是「新北市銀新未來城興建營運移轉案」，預計民投金額55億元。

第二，跟上淨零碳排風潮，綠能設施正式納入促參法公共建設類別，李建賢表示，這包含「創能、節能、輸能、儲能」等綠能產業鍊相關設施，如太陽光電和公共充電樁。

他指出，目前已有「桃園市停車場用地設置電動汽車充電設施民間自提BOT案」，以及「新莊副都心站（A4）綠能公共停車場暨電動車調度、充電站BOO案」，正在進行評估中。

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第三，環境污染防制設施，他表示，全國目前24座垃圾焚化廠陸續面臨整建、改建需求及重新辦理委託經營事宜，現在透過促參方式辦理的有9案，民投金額總計超過163億元，也盼未來有更多焚化廠以促參辦理，「讓民間進來」，加速提升廢棄物處理量能。

李建賢說，垃圾焚化廠以傳統公有公營方式營運，政府得承擔興建、操作與維護費用，但透過促參引入民間資金和技術，對政府而言，可以較低的處理費委託廠商妥善處理垃圾，焚化產生的廢熱回收轉換電力賣給台電，則能挹注廠商營收，創造雙贏 ，這就是當民間業者進到公共建設興建，所激起正向的「質變」。（編輯：潘羿菁）1111210