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模組廠11月營收不同調 廣穎品安攀高、創見威剛降

2022/12/12 11:58
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（中央社記者張建中新竹12日電）記憶體模組廠11月營收表現不同調，廣穎及品安同步攀高，分別創下4年多及1年來新高。創見及威剛則同創2年多來新低。

受惠工業控制及電子商務通路布局效益顯現，廣穎不畏記憶體市況持續低迷，動態隨機存取記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）銷售暢旺，推升11月營收攀高至新台幣4.51億元，月增18.47%，年增10.99%，為107年4月以來新高水準。

品安在DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）出貨同步增加帶動下，11月營收攀高至1.87億元，月增29.26%，較去年同期減少約5.81%，創1年來新高。

威剛則因記憶體市況持續疲弱影響，11月營收26.21億元，較10月再減少3.49%，也較去年同期減少26.71%，為109年6月以來新低水準。

創見11月營收8.98億元，較10月略減0.57%，較去年同期減少23.78%，為109年9月以來新低。

展望未來，威剛表示，上游供應商已陸續減產及縮減資本支出，將有助明年記憶體位元供給增加放緩，此外，隨著記憶體價格走跌，各項應用裝置搭載記憶體容量可望增加，將帶動明年市況逐步回升。（編輯：趙蔚蘭）1111212

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