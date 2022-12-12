陽明：出貨小旺季運價可望止穩 展望明年且戰且走

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（中央社記者賴言曦台北12日電）陽明海運今天表示，已經有看到農曆春節的出貨小旺季，各航線運價止跌訊號已經出來，但幅度有待觀察，明年上半年則因為不確定因素多，須「且戰且走」。

陽明海運今天召開線上法人說明會。陽明表示，明年上半年市況變數大，要「且戰且走」，主要須觀察看農曆年後復工狀況及訂單趨勢。

展望明年下半年，陽明指出，貨主跟船公司都有期待，主要是認為屆時庫存可望去化完畢，加上天氣轉暖帶動歐洲能源價格修正，各國政府可能會調整經濟政策，升息及通膨壓力有望舒緩等，相關導致需求不振的因素可望消除。

關於明年各航線發展情況，陽明認為，歐美線仍是未來的主要重點航線，亞洲線則希望維持現況，東西航線則是淺碟市場，變動較大，未來會小心觀察因應。

會中有法人關心陽明的明年股利政策，及公司帳上約當現金加3個月以上定存達2600億元，股價卻低於淨值，未來是否考慮實施庫藏股。陽明對此表示，不排除進行庫藏股相關評估，但須經董事會討論。

至於是否保留資金，配股息給股東，陽明表示，明年初才會有比較具體討論，屆時經董事會討論後會對外公告。（編輯：楊凱翔）1111212