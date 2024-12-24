陽明：明年供過於求差距收斂 續繞行好望角機率大

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（中央社記者江明晏台北24日電）陽明海運高層今天表示，預估明年運力供過於求的差距會收斂，2025年航線繼續繞行好望角機率很大，因地緣政治加上美東罷工風險、供應鏈干擾持續，運價走向難預測，但抱持審慎樂觀看法。

陽明海運今天召開線上法人說明會，策略長吳宜達表示，明年雖有美國關稅與地緣政治等不確定性，但整體而言，經濟還是邁開復甦腳步；而今年以來美國主要貨櫃港口吞吐量較去年明顯增加，尤其11、12月，來自市場預期美國準總統川普關稅不確定性的提前出貨潮，及美東碼頭潛在罷工風險。

陽明援引國際機構預測指出，今年市場運力還是供給大於需求，但繞行好望角消耗多餘運力，預估明年運力供給和需求的差距會收斂，2024年供過於求的差距是8%，明年大概可縮小到4%，而繞行好望角的策略應會持續到明年上半年。

陽明補充強調，2025年繼續繞行好望角的機率很大，如果不繞行，會提前向客戶公布。

針對2025年運價走勢展望，陽明業務長李明輝說，運力供給還是大於需求，但因為地緣政治紅海危機等因素，航線繞行策略維持，加上美東罷工風險和供應鏈干擾持續，運價走向難預測，第4季運價比往年第4季成長，明年審慎樂觀、密切觀察。

至於2025年長約價格，李明輝坦言，因為今年運價基期高，2025年的長約運價推估會比2024年長約運價高，但要等明年3、4月後，才會正式拍板；陽明預期，2025年港口裝卸成本都會比2024年攀升。

針對市場關注的股利配發，陽明指出，明年董事會拍板後，才會正式對外公布消息。

美國關稅政策出爐前，是否已有搶運潮，吳宜達表示，12月之後美國需求比預期好，但不確定是否來自關稅，還是農曆年長假提前效應或美東罷工風險，搶運潮目前觀察還沒有特別明顯。

對於川普關稅是否導致三角貿易，陽明指出，今年墨西哥有一陣子貨量成長，由於美中貿易戰多年，廠商往東南亞移動，造成貨量挪移的現象應會持續產生；三角貿易要看未來美國關稅對墨西哥和其他轉口地，是否有新政策，可能會造成東亞出口的貨載板塊挪移。

觀察美東碼頭1月再度罷工的機率，吳宜達表示，美東勞資爭議是自動化議題尚未有共識，目前是耶誕假期，預估1月初雙方都無法回到談判桌，但距離1月15日只剩兩週多，川普上台前後是否能達共識，不確定性相當高，陽明與聯盟合作夥伴都有研擬應變措施。

近洋線方面，陽明指出，第4季優於第3季，除了來自第4季原本就是年節前旺季，加上今年以來市場船期混亂，亞洲塞港狀況影響艙位供給和穩定度，市況比去年好。

歐洲線方面，陽明指出，俄烏若停戰，市場恢復對貨源成長有幫助，也會有重建商機，將挹注貨櫃和散裝，陽明已有討論對策；另外歐盟雖有課徵碳稅，但相當有限，且有轉嫁給客戶，沒有明顯影響。

陽明運費收入區域占比，分別為美國線38%、歐洲線38%、亞洲近洋線9%、中東、南美、澳洲、南亞和紅海占15%。（編輯：張良知）1131224