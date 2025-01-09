貨櫃三雄去年營收年增6成 估短期需求穩健

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（中央社記者江明晏台北9日電）貨櫃三雄去年12月營收出爐，年增約6、7成，受惠運價高漲，2024全年營收寫下年增約6成的成績；美東碼頭罷工風險解除，業者分析，隨農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

長榮海運今天公告去年12月合併營收新台幣381.37億元，月增5.66%，年增61.41%；累計2024年全年合併營收為4635.12億元，年增幅67.51%。

業者分析，近期市場仍持續受地緣政經情勢的影響，及農曆春節較以往提前，去年12月貨載量提升，海運運費走揚，帶動12月營收成長。

陽明海運去年12月營收172.48億元，月減1.31%，年增62.02%，2024年營收2229.5億元，年增58.38%。

陽明指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6.1%，需求成長為2.5%；隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

陽明指出，有關美東碼頭罷工議題，經勞資雙方積極協商後，已於1月8日聯合聲明中宣布達成新的主合約臨時協議並避免1月15日的罷工風險；該協議保障勞方目前的就業機會，並透過建立執行新技術的框架，可望創造更多就業機會，實現港口現代化。

萬海航運去年12月合併營收143.89億元，年增72.21%，受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，累計2024年營收1618.66億元，年增61.51%。

展望2025年第1季，萬海指出，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶週轉率嚴重下滑，據最新的全球港口周報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEUs（20呎櫃），約占全球船隊運力8.5%，顯示塞港狀況仍很嚴重，對市場運價產生支撐效果。

台驊控股累計2024年營收新台幣254.54億元，年增高達74.07%。

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展望2025年，台驊指出，全球貿易量預計將保持溫和成長，主要是受到經濟復甦、新興市場崛起、電子商務和數位貿易發展影響，但地緣政治風險和貨幣政策的不確定性，仍將對2025年整體經濟表現造成相當壓力。

台驊進一步說，2023年至2024年間由於新船交付密集，導致市場經歷運力過剩壓力，但2025年供需預期將趨向平衡，不符環保標準的老舊船舶將加速退役，主要航運聯盟也利用各項策略緩解供需壓力，再加上紅海等地緣政治危機的不穩定性，都可能減少部分航線的有效運力供應。（編輯：潘羿菁）1140109