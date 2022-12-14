龔明鑫：台灣經濟成長率高於全球平均 趨勢沒變

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（中央社記者范正祥台北14日電）立委今天在立法院財政等委員會聯席會議質詢關注台灣經濟發展，國家發展委員會主委龔明鑫表示，未來幾年台灣經濟成長率還會超過全世界平均，這個結構和趨勢應該還是沒有變。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括龔明鑫在內多位首長列席，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，國際貨幣基金（IMF）於10月發布預測，估算2022年台灣人均GDP可望超越日本和韓國。他進一步問龔明鑫，國發會日前所稱台灣近年在國際變局下展現強大韌性，成長動能已產生結構性翻轉，是指哪一方面。

龔明鑫說，過去台灣經濟成長率低於全球平均，近幾年來台灣經濟成長率已經高於全球平均，也高於日韓，這是台灣實質性經濟成長變化。

至於會不會是曇花一現的現象，龔明鑫答覆，未來幾年台灣經濟成長率還會超過全世界的平均，這個結構和趨勢應該還是沒有變。

另外，林德福質詢行政院主計總處主計長朱澤民對於台灣經濟發展的看法是否與龔明鑫相同，朱澤民答覆，「我們意見一樣」。

林德福也關注台積電赴美投資建廠，對台灣半導體業發展會不會有不利影響。龔明鑫說，台灣半導體的部分，最先進的製程還是會留在台灣；海外的部分，美國晶圓廠開始興建3奈米時，台灣已進入量產階段，影響很小。

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龔明鑫表示，國發會擔任台積電的法人代表，會要求最先進的製程一定要留在台灣，而且最重要的就業和賺錢也是要留在台灣。

至於如何保護台積電重要技術，龔明鑫說，台積電有強大團隊保護重要技術，現在陸續有媒體揭露，1奈米計畫會在台灣投資，這是全球沒有的事情；整個半導體發展是生態系，除了製程領先之外，材料與設備也都要很好配合才有辦法發展。（編輯：張均懋）1111214