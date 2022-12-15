美股走跌 法人：台積電除息行情受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北15日電）美股震盪收低，道瓊指數下跌142.29點，那斯達克指數下跌85.92點。法人表示，台積電第2季現金股利今天除息，除息行情將是市場關注焦點。

美國聯邦準備理事會（FED）如市場預期升息2碼（1碼為0.25個百分點），但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息。美股14日收低，道瓊工業指數下跌142.29點或0.42%，收33966.35點。標準普爾指數下挫24.33點或0.61%，收3995.32點。那斯達克指數挫跌85.92點或0.76%，收11170.89點。費城半導體指數下跌44.26點或1.57%，收2777.27點

法人表示，FED升息速度放緩，不過暗示要到2024年才會開始降息，不利國際股市表現，台股恐面臨14690點月線保衛戰。台積電今天除息，股價表現將是市場關注焦點。

國內外產業訊息方面，台積電第2季現金股利今天除息，每股配發新台幣2.75元現金，估計市值將減少約新台幣713億元，影響指數22.98點。

全家公告，國泰金大股東萬寶開發股份有限公司於12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得4.33萬張全家股份，持股比重為19.3979%。

散裝航商慧洋-KY表示，明年農曆年後需求有望緩慢回升，在碳排環保新規上路縮減運力供給下，預期明年換約將有5至6%的漲幅。

代工廠英業達指出，庫存壓力已趨緩，明年下半年將回到正常水準，明年筆電及伺服器仍會成長，樂觀看待營運。（編輯：郭無患）1111215