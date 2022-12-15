台荷能源創新會議落幕 聚焦浮動式太陽能等議題

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（中央社記者曾智怡台北15日電）第7屆台荷能源與創新領域合作會議落幕，會中聚焦離岸風電政策、浮動式太陽光電、氫能基礎建設與應用等，並討論明年組團參訪荷蘭規劃，盼持續深化能源政策、技術、產業等面向合作。

經濟部能源局與荷蘭在台辦事處舉辦第7屆台荷能源與創新領域合作會議，經濟部政務次長陳正祺透過新聞稿表示，在國際淨零趨勢下，台灣與荷蘭都在發展低碳能源及創新技術，台灣也在2050淨零排放路徑與策略說明中提及，將藉由離岸風電、太陽光電及氫能等12項關鍵戰略，制定行動計畫，以具體實現淨零願景。

荷蘭經濟事務與氣候政策部能源特使Frederik Wisselink線上致詞時表示，為培養台灣風電產業師資，雙方研究與學術單位合作，自2019年展開「台荷離岸風電人才培育合作計畫」，並於今年完成師資培訓結業授證，成為台灣離岸風電人才培育的重要里程碑，期許未來雙方持續於離岸風電與永續能源發展議題合作。

本次會議中，經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲及荷蘭企業署高級顧問Kees Mokveld就台荷歷年合作成果及2023年台方組團參訪荷蘭的規劃進行討論，期待深化能源政策、技術、產業等面向合作，促進兩國的能源發展更加完善。

為實現風場永續循環，退役風機的廢棄物回收將成為重要議題，荷蘭應用科學研究組織TNO資深風能顧問Piet Warnaar闡述荷蘭的風機葉片回收，使風場更具循環性。工業技術研究院綠能與環境研究所副所長鄭名山則分享台灣風機葉片資源循環的機會與挑戰。

浮動式太陽能被歐洲視為重要離岸能源之一，荷蘭浮動式太陽光電公司SolarDuck標案工程師Paula van Lieshout說明海上浮動式太陽能結合海上風電的潛力，以及結合台灣浮動式太陽能發電特點的可行性。辰亞能源股份有限公司財務長謝宗翰則分享海上型太陽能電廠建置技術與經驗。

氫能具備高度應用彈性並可整合各能源系統，為實現淨零排放的重要策略，能源工程顧問公司Arcadis Nederland B.V.氫能顧問Marcus Rolloos介紹荷蘭綠氫運輸及儲能基礎建設，分享荷蘭規劃使用既有的天然氣管線供應無碳氫氣。

聯華林德氣體集團總監許正翰則分享低碳氫氣生產技術、氫產業價值鏈及加氫站案例，幫助台灣未來氫能發展。（編輯：潘羿菁）1111215