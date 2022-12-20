證交所2024年進行上市櫃ESG評鑑 盼與國際接軌

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台灣證券交易所20日舉行「資本市場ESG生態系－ESG人才培育啟動儀式」，證交所董事長林修銘（左2）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右2）、淡江大學校長葛煥昭（左1）與東海大學副校長張嘉修（右1）等人出席。中央社記者王騰毅攝 111年12月20日

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（中央社記者潘智義台北20日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，2024年將進行上市櫃公司ESG（環境、社會、公司治理）評鑑，評鑑是一個手段，盼透過機制建立，與國際社會接軌，讓台灣ESG達國際標準。

林修銘在「資本市場ESG生態系-ESG人才培育啟動儀式」受訪時指出，證交所今年籌劃ESG評鑑過程，並與研究機構討論該如何做ESG評鑑，明年將陸續舉辦討論會，邀請產官學界，以及ESG生態系上的重要功能機構，為2024年評鑑做準備。

他說，目前已有很多檔金融證券機構發行的ESG指數股票型基金（ETF）或其他ESG商品，都是投資人可以參考的選擇。

他強調，台灣不可能自絕於國際社會，應迎向ESG（環境、社會、公司治理）國際標準，特別台灣是一個出口導向的國家。證交所對於上市公司面臨ESG新趨勢的情況下，採取積極態度，針對環境議題，氣候所造成問題，包括減碳排放，及對社會、公司治理、勞工問題過去也有著墨，現階段則是鎖定極端氣候造成的問題，做好相關工作。

另外，各部會各單位對淨零碳排，針對台灣對國際的承諾採取積極作為，2023年開始碳盤查的工作，2027年告一段落，2029年就會確立數據；證交所將積極協助上市櫃公司達成目標，並由大帶小，把中小企業一併帶起來。

面臨國際潮流，林修銘認為，首先要建立上市櫃公司ESG資料庫、申報制度，一般投資者都可以從證交所近期即將推出的一站式服務平台，了解上市櫃公司ESG的資料，不但可以看到各別產業、個別公司在E（環境）、S（社會）、G（公司治理）3個面向，更可透過視覺上、圖形上的顯示，了解上市櫃公司，分別對產業、個別公司做比較。（編輯：趙蔚蘭）1111220

台灣證券交易所20日舉行「資本市場ESG生態系－ESG人才培育啟動儀式」，董事長林修銘（圖）表示，2024年將進行上市櫃公司ESG評鑑，評鑑是一個手段，盼透過機制建立，與國際社會接軌，讓台灣ESG達國際標準。中央社記者王騰毅攝 111年12月20日

台灣證券交易所20日舉行「資本市場ESG生態系－ESG人才培育啟動儀式」，證交所董事長林修銘（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右2）、淡江大學校長葛煥昭（左2）、正修科技大學副校長鄭舜仁（左1）與東海大學副校長張嘉修（右1）出席並合影。中央社記者王騰毅攝 111年12月20日