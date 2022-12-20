科學園區通過7投資案 黑澤科技砸3億進駐竹科

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黑澤科技投資3億元進駐竹科，將持續開發更高效且穩定的半導體晶圓自動光學檢查系統與高階電測系統。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會科學園區審議會第4次會議今天通過7件投資案，投資總額新台幣11.8億元，其中黑澤科技投資3億元進駐竹科，將持續開發更高效且穩定的半導體晶圓自動光學檢查系統與高階電測系統，提高國際競爭力。

黑澤科技股份有限公司投資3億元進駐新竹科學園區的新竹園區，依企業併購法規定，與矽金光學股份有限公司進行合併，概括承受矽金光學在園區內的權利與義務。

國科會表示，黑澤科技主要產品為半導體封測產業晶圓自動光學檢查系統，結合AOI智慧光學影像及精密檢測技術、2D/3D量測技術、高速精密自動化技術及PCB電測技術，開發半導體晶圓製造與封測業所需光學檢測設備及針對HDI、5G、Mini LED、汽車板高階線路板產品的電測設備，提高設備自給率，並貼近客戶以提供在地化服務。

國科會指出，黑澤科技入區後，將持續開發品項並擴展至國外市場，開發更高效且穩定的半導體晶圓自動光學檢查系統與高階電測系統，提高國際競爭力。

同時，英特崴股份有限公司投資3億元進駐中部科學園區的台中園區。

國科會指出，英特崴核心產品為生技領域的數位牙科，假牙和植牙軟體設計技術為團隊本身既有技術，並透過產學合作、技轉方式，自中正大學取得數位矯正軟體技術、雲端平台3D技術和AI假牙設計技術，持續精進研發，為國內少數真正擁有自主開發客製化牙科產業設計、製造解決方案能力的廠商。

國科會表示，英特崴的軟體產品技術，可以串聯台灣的先進製造技術，滿足牙科產業高度客製化的需求，其所帶動的牙科製造業，也會有連動效益，為台灣機械工具機及牙材產業開創出藍海市場。

國科會指出，今天通過7件投資案，包含生物技術的英特崴；精密機械的黑澤科技、方均科技股份有限公司，以及鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料股份有限公司；電腦與周邊的夏目智能股份有限公司；通訊的禾薪科技股份有限公司等。此外還有4件增資案，合計增資4.72億元。（編輯：林淑媛）1111220