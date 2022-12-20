研調：2023年歐美擴大使用Mini LED車用背光顯示器

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天表示，受惠於中系及美系車廠同步推動，2022年車用迷你發光二極體（Mini LED）背光顯示器出貨量約14萬片，可謂Mini LED背光顯示器在車用顯示器應用的元年。

集邦（TrendForce）發布新聞稿指出，2023年歐美系車廠逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，預估出貨量可達45萬片，至2024年會是車用Mini LED背光顯示器出貨量大幅增加的時間點；由於Mini LED背光顯示器已漸趨成熟，較晚布局的車廠將在2024年開始採用Mini LED背光顯示器，進而大幅拉抬出貨量至近100萬片。

集邦說明，Mini LED背光顯示器受車廠關注的原因有4點。首先，搭配Mini LED多分區背光可以大幅提高顯示器的亮度，降低顯示器面對戶外如雪地、豔陽等環境強光照進車室內，致使顯示效果低下而有行車安全風險。

其次，採用Mini LED背光源，以直下式來呈現，Mini LED可隨著畫面明暗做出相對應的開啟或關閉動作，相較於傳統側入式背光需要時常開啟的情況下，可降低約10%的功耗，符合車廠節能的需求。

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第三，車內顯示器逐漸整合朝向大型化，Mini LED直下式背光可符合顯示尺寸增加，又同時具有高曲面的顯示效果，相較傳統側入式背光，在高曲面的光學表現上更好，適合不同車內顯示器尺寸設計的應用。第四，Mini LED延續LED高信賴性的優良傳統，成為車廠新型顯示採用的首選。

集邦表示，Mini LED背光顯示器的整體亮度、對比、功耗、曲面顯示上皆優於傳統側入式背光顯示器，並較有機發光二極體（OLED）有更高的信賴性，且Mini LED背光顯示器的售價又介於傳統側入式背光顯示器及OLED之間，性價比優勢下，能大幅提升車廠採用Mini LED背光顯示器的意願。（編輯：楊蘭軒）1111220