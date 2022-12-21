櫃買：期盼明年債券市況比今年好

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）證券櫃檯買賣中心總經理李愛玲今天表示，期盼明年債券市況比今年好。談到日前赴越南招商，她指出，當地台商積極因應ESG（環境、社會、公司治理）和碳盤查國際趨勢。

櫃買中心上午舉行例行記者會，媒體提問債券市場走勢，李愛玲表示，國際升息趨勢到一定程度，資金仍需要配置，期盼明年債券相關新商品可持續發行，希望明年債券市況比今年好。

有關赴越南招商，李愛玲指出，後COVID-19疫情時代，越南台商積極因應ESG和碳盤查，例如當地屬於傳產類的台商們，因應終端知名品牌客戶要求供應鏈碳足跡和供應體系碳盤查需求，營運結合減碳管理，認識到營運整合ESG的重要性。

李愛玲指出，越南台商也面臨庫存去化議題，主要是終端需求消費市場萎縮，牽動供應鏈庫存從今年第3季開始拉高，目前庫存去化是較大的挑戰。

李愛玲指出，經過近3年疫情影響，越南當地廠商也做出不少改變，疫情對當地台商經營產生挑戰，經過留強汰弱過程後，當地台商應變和營運實力增加，對國際趨勢掌握程度提高。（編輯：郭無患）1111221