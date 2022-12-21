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海龍計畫攜世紀風電 打造台灣最大離岸風場水下基礎

2022/12/21 14:09
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（中央社記者賴言曦台北21日電）世紀鋼旗下世紀風電今天與海龍離岸風電計畫舉辦水下基礎製造合約啟動儀式。隨著套管式水下基礎突破生產瓶頸，世紀鋼指出，今年第4季起月產能已至3到4座，目標明年初單月產能達4座或以上。

海龍離岸風電計畫、世紀風電今天舉辦水下基礎本土製造合約啟動儀式；預估今年12月底前下訂鋼板，明年4月到料後開始生產可承載14MW（百萬瓦）大型風機的21座水下基礎，預計2024年底前交付完畢，屆時將是台灣最大離岸風場水下基礎。

世紀集團董事長賴文祥表示，政府持續推動本土化的支持下，已在今年克服水下基礎製造的學習曲線並提升產能，有信心能如期交付。

世紀集團正積極籌備區塊開發階段所需的產能及供應鏈，並接到多筆海外訂單的洽詢，世紀風電主管受訪時指出，製造水下基礎設備有特定環境條件，因得利於及早布局，洽詢業者包含東北亞、太平洋另一端等地。

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海龍風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，海龍風場的水下基礎尺寸在離岸風電排名中數一數二，對供應商來說是一大挑戰，但世紀風電具備生產台灣離岸風場水下基礎的經驗並取得顯著進展；今天的啟動儀式不僅是海龍計畫實踐國產化目標的里程碑，也象徵專案照規劃持續推進。

目前海龍計畫已完成並啟動各項主要合約，風場穩定建置中，預計2025年第1季併網發電，屆時將成為台灣史上最大單一風場，提供逾百萬戶家庭用電。（編輯：張均懋）1111221

#海龍
#世紀鋼
#賴文祥
岳慕駒
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